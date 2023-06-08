Британия и США договорились о выдавливании России с рынка атомной энергии

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Великобритания и США объявили о заключении нового экономического партнерства, одной из целей которого будет выдавливание России с мирового рынок атомной энергии. Об этом говорится в "Атлантической декларации", распространенной в четверг канцелярией премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Для поддержки критически важной отрасли чистой энергетики, наших амбиций по достижению углеродной нейтральности и недопущения России на глобальный рынок гражданской ядерной энергетики, Великобритания и США запустят новое гражданское партнерство в области ядерной энергетики", - отмечается в документе.

Комментируя "Атлантическую декларацию" на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, британский премьер выступил с утверждением о риске, который, по его мнению, представляют для стран Запада действия России и Китая. "Такие страны, как Китай или Россия, хотят манипулировать или использовать нашу открытость, красть нашу интеллектуальную собственность, использовать технологии для авторитарных целей и лишить доступа к критически важным ресурсам, как энергия. Они не одержат верх", - заметил Сунак.