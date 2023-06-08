Британия и США будут укреплять цепочки поставок критически важных минералов

Согласно "Атлантической декларации", соглашение предоставит покупателям автомобилей доступ к налоговым льготам в соответствии с американским законом о снижении инфляции

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Великобритания и США начинают переговоры о заключении соглашения об укреплении цепочек поставок критически важных минералов. Об этом говорится в "Атлантической декларации", распространенной в четверг канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака и предполагающей усиление экономического партнерства между странами.

"Переговоры по многим аспектам партнерства будут начаты немедленно, в том числе по соглашению о критически важном минеральном сырье. Соглашение предоставит покупателям автомобилей, которые производятся с использованием критически важных минералов, переработанных или добытых британскими компаниями, доступ к налоговым льготам в соответствии с американским законом о снижении инфляции", - сказано в заявлении, которое было обнародовано по завершении переговоров между Сунаком и президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

"Закон о снижении инфляции предусматривает освобождение от платежа в размере $3 750 для каждого транспортного средства при условии, что основные полезные ископаемые, используемые в его производстве (в основном в аккумуляторе), поставляются из США или из страны, с которой США заключили соглашение о критически важных минералах", - отмечается в нем.