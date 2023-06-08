Первый заместитель руководителя администрации президента РФ провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в четверг посетил Запорожскую АЭС, сообщила в четверг пресс-служба станции.

"Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В среду МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. После разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды продолжает опускаться со скоростью 5-7 см в час. Если уровень упадет ниже 12,7 м, забор жидкости прекратится. Если все пруды-охладители на ЗАЭС будут заполнены, то воды в них для охлаждения реакторов и отработавшего топлива хватит на несколько месяцев, отметили в агентстве.