"Яндекс" владеет в России 140 автономными автомобилями

Руководитель сервиса роботакси "Яндекса" Андрей Кармацкий сообщил, что планируется расширение парка

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Яндекс" владеет 140 автономными автомобилями на территории России, а также планирует расширить парк, для этого ведет переговоры с различными автопроизводителями. Об этом сообщил ТАСС руководитель сервиса роботакси "Яндекса" Андрей Кармацкий.

"Сейчас мы используем тот флот, который у нас есть, в России 140 машин, но мы думаем про расширение количества флота, и общаемся с автопроизводителями, чтобы добрать возможные модели, либо будем расширять флот в той же линейке", - сообщил Кармацкий, не уточнив, с какими компаниями ведет переговоры и на сколько планируется увеличить количество автомобилей.

Ранее в среду "Яндекс" запустил в тестовом режиме в московском районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, а в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет, сообщали в пресс-службе компании. Там пояснили ТАСС, что в Ясенево работает несколько десятков автономных машин.