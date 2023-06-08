В Грайворонском округе выплаты по 10 тыс. рублей получат почти 4 тыс. человек

Речь идет о Гороподольской и Козинской сельских территориях в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Примерно 4 тыс. жителей Грайворонского городского округа Белгородской области получат выплаты в размере 10 тыс. рублей, уже обработаны данные о 36% получателей. Об этом сообщил в ходе брифинга глава администрации округа Геннадий Бондарев.

"По Грайворонскому городскому округу 22 мая в режим контртеррористической операции попали две сельские территории, это Гороподольская, в которую входит еще один населенный пункт - село Глотово, и Козинская сельская территория, в которую входят еще два пункта - Заречье-Первое и Заречье-Второе. В целом в этих двух сельских территориях 3 788 человек, которые предварительно попадают под выплату 10 тыс. рублей", - сказал Бондарев.Он добавил, что в округе уже обработали данные о 36% получателей выплаты.

"851 человек уже подан на выплату. Работа идет практически ежесекундная. <…> Многие жители уже сегодня благодарили за то, что такая мера будет возможна", - пояснил Бондарев.

По его словам, на данный момент в округе не определены населенные пункты, где люди будут получать выплаты в размере 50 тыс. рублей. "У нас немного другая ситуация по Грайворонскому городскому округу, чем в Шебекинском городском округе, поэтому здесь, скорее всего, все будет идти по заявлениям граждан", - отметил он.

Две единоразовые выплаты получат жители более 20 населенных пунктов Шебекинского округа, шести населенных пунктов Белгородского района, шести населенных пунктов Валуйского городского округа, а также жители сел Козинка, Гора-Подол и Глотово Грайворонского округа и хутора Старый Волоконовского района.