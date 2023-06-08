В ОЭЗ "Новгородская" потенциальные резиденты планируют вложить более 800 млн рублей

Предполагается создать свыше 300 рабочих мест

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Более 800 млн рублей готовы инвестировать в свои производства четыре потенциальных резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская". Об этом в четверг сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале.

"Четыре потенциальных резидента ОЭЗ "Новгородская" готовы инвестировать в Новгородчину почти миллиард рублей и создать 311 рабочих мест. В рамках инвестсовета состоялось заседание наблюдательного совета особой экономической зоны "Новгородская", где экспертам представили четыре компании, которые претендуют на резидентство в ОЭЗ", - говорится в сообщении.

Первый потенциальный резидент - АО "Новые трубы" - занимается производством полиэтиленовых труб для строительства инженерных сетей. Объем инвестиций в производство составит 300 млн рублей, будет создано около 80 рабочих мест. Запуск производства планируется в IV квартале 2024 года, написал Никитин.

Второй - группа компаний "Элком" работает в сфере производства электрических тепловых пушек. Объем инвестиций составит порядка 152 млн рублей, производство планируется начать в I квартале следующего года и создать 40 рабочих мест.

Еще два потенциальных резидента: компания "Энерготэк", которая занимается производством кабелезащитных систем и ООО "ХСТ" - производство суперконцентратов и функциональных добавок на основе полимеров. Объем инвестиций обеих компаний превысит 400 млн рублей, запуск намечен на конец и начало будущего года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 8 июля 2021 года постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новгородской области. Площадь ОЭЗ составит 185 гектаров. На ее территории планируется открыть предприятия по производству электрического оборудования, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по производству домокомплектов из тяжелого и легкого бетона, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов. Территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Это первая создаваемая в регионе ОЭЗ.