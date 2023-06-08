В Шебекинском округе жителям 5 населенных пунктов выплатят по 50 тыс. рублей

Речь идет о людях, прописанных в городе, селах и поселках

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Единоразовые выплаты в размере 50 тыс. рублей получат жители населенных пунктов Шебекинского городского округа. Об этом сообщил в ходе брифинга глава администрации округа Владимир Жданов.

"50 тыс. рублей у нас получат жители города Шебекина, поселка Шебекинский, сел Новая Таволжанка и Архангельского, потому что в эти населенные пункты сегодня ограничен или полностью запрещен въезд населения. Наши люди были лишены предметов первой необходимости, которые им потребуются в быту, даже несмотря на то, что они находятся в пунктах временного размещения", - сказал Жданов, добавив, что в этот список также входит село Середа.

Механизм выплат, по словам Жданова, правительством Белгородской области отработан и упрощен. "Речь идет о тех жителях, которые прописаны в данных населенных пунктах. Ситуация нам диктовала свои условия, у этих людей не было возможности сориентироваться и взять вещи первой необходимости. Они покинули свои дома, места проживания, в самые короткие сроки и зачастую именно из-за обстрелов", - пояснил он.

Жданов добавил, что люди смогут получить выплаты как перечислением на банковскую карту, так и наличными.

Две единоразовые выплаты получат жители более 20 населенных пунктов Шебекинского округа, шести населенных пунктов Белгородского района, шести населенных пунктов Валуйского городского округа, а также жители сел Козинка, Гора-Подол и Глотово Грайворонского округа и хутора Старый Волоконовского района.