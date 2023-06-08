Байден заявил о намерении ввести ограничения на американские инвестиции в Китае

Американский президент отметил, что КНР может использовать технологический потенциал для производства оружия массового уничтожения и вмешательства разведки в дела других стран

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ввести определенные ограничения на вложение американского капитала в экономику Китая. Это подтвердил президент США Джо Байден, выступая в четверг на совместной с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком пресс-конференции в Белом доме.

"Мы также занимаемся нейтрализацией рисков в сфере национальной безопасности от определенного типа исходящих [из США в КНР] инвестиций", - заявил президент. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин интересовался у него на одной из личных встреч, почему американские компании "не передают определенный технологический потенциал" китайским фирмам. "И я ответил: очень просто, потому что вы используете его для [производства] оружия массового уничтожения и вмешательства разведки [в дела других стран]", - утверждал Байден. С его точки зрения, если бы Вашингтону и Пекину удалось преодолеть разногласия в этой области, у них были бы "совершенно другие отношения".

Американский президент раскритиковал китайскую ("канадскую", как он сначала оговорился, тут же поправившись) инициативу "Один пояс - один путь". "Инициатива "Один пояс - один путь" оказалось программой "долг и конфискация", - считает Байден. На его взгляд, реализация этой программы КНР идет не слишком успешно.

Между тем США, по версии Байдена, готовят по-настоящему значимые инфраструктурные проекты для развивающихся государств. Среди таких проектов он назвал якобы ожидающееся вскоре строительство в Анголе крупнейшей в мире солнечной электростанции. Кроме того, США готовят проект строительства железной дороги, которая свяжет побережья Атлантического и Индийского океанов, заявил президент. "Такого никогда не было", - подчеркнул Байден.

Должностные лица нынешнего правительства в Вашингтоне в последние месяцы неоднократно сигнализировали о подготовке ограничительных мер в отношении американских капиталовложений в китайские компании под предлогом минимизации угрозы разработки Пекином технологий, способных нанести ущерб национальной безопасности США. В некоторых случаях тревогу по поводу разработки таких рестрикций был в том числе американский частный сектор.

Глава Минкоммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо в конце мая выразил глубокую обеспокоенность по поводу экспортных ограничений Вашингтона, его торгово-экономической стратегии в отношении Пекина, в том числе в области поставок полупроводников, а также расследований, связанных с иностранными инвестициями.