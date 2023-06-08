Доходную часть бюджета ЛНР увеличили на 124 млрд рублей

Дефицит бюджета превысит 20 млрд рублей

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон, предусматривающий увеличение доходной части республиканского бюджета на 124 млрд рублей. Текст закона опубликован на портале руководителя ЛНР.

"Утвердить основные характеристики бюджета Луганской Народной Республики на 2023 год: общий объем доходов бюджета Луганской Народной Республики в сумме 143 860 696,108 тыс. рублей", - следует из документа.

Расходная часть бюджета при этом будет увеличена со 127 млрд рублей, утвержденных при формировании бюджета республики в конце прошлого года, до 164 млрд рублей. Дефицит бюджета превысит 20 млрд рублей.

Закон вступил в силу с момента его опубликования.

30 декабря прошлого года министр финансов республики Евгений Мануйлов сообщил, что расходная часть бюджета региона сформирована в размере 127 млрд рублей, размер доходной части был утвержден в размере 19 млрд рублей.