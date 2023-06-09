Мишустин с коллегами по ЕАЭС примет участие в пленарной сессии III Евразийского конгресса

На заседании обсудят меры по импортозамещению, а также перспективные проекты в транспорте, электроэнергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровой инфраструктуре, "зеленой" экономике

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу продолжает работу в Сочи. Как ранее сообщил председатель правительства, вместе с другими премьерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) он примет участие в пленарном заседании III Евразийского конгресса в парке науки и искусства "Сириус".

Как сообщается на сайте Евразийского банка развития, тема пленарного заседания - "Евразия будущего: от вызовов к решениям". Планируется обсудить, какие сильные стороны и факторы, сдерживающие развитие, есть у стран евразийского региона. Также речь пойдет о мерах по импортозамещению, на повестке дня и перспективные проекты в транспорте, электроэнергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровой инфраструктуре, "зеленой" экономике.

Накануне в Сочи состоялись заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета, по итогам приняли совместные документы. Также Мишустин осмотрел международную выставку кооперационных проектов "Евразия - наш дом" и провел двусторонние встречи с коллегами по СНГ и ЕАЭС.

Глава российского кабмина высоко оценил важность и перспективы сотрудничества РФ с партнерами по таким объединениям. Говоря о новых инициативах, он заявил, что Россия предлагает сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС на случай, если надо будет стабилизировать ситуацию в этой сфере.