8 июня, 21:27

В СП заявили о превышении Росрыболовством плана по доходам в 2022 году в 1,5 раза

В ведомстве отметили, что по итогам прошлого года в доход федерального бюджета по 38 кодам бюджетной классификации поступило 4 098,0 млн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству превысило план по доходам в 2022 году в 1,5 раза по сравнению с установленным прогнозом. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения бюджета в сфере управления природными ресурсами.

"По итогам 2022 года в доход федерального бюджета по 38 кодам бюджетной классификации <…> поступило 4 098,0 млн рублей, что в 1,5 раза превышает прогнозное значение", - отмечается в заключении.

По сравнению с 2021 годом поступления в доход сократились в два раза, что обусловлено преимущественно нестабильным характером доходов от аукционов по продаже долей квот и сложностями с получением платежей по межправительственным соглашениям в связи с введением санкций, пояснили в Счетной палате.

Что касается расходов, то Росрыболовство показало достаточно высокий уровень исполнения - 99,6%, отмечает Счетная палата.

По госпрограмме "Развитие рыбохозяйственного комплекса" степень достижения показателей составила 97,4%. Не достигнуты значения по объемам добычи водных биоресурсов и производства рыбопродукции в связи с ежегодным сокращением масштабов промысла в международных водах, следует из заключения. 

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