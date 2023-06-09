Минприроды превысило план по доходам в бюджет в 2,9 раза

Рослесхоз не достиг плановых показателей доходов, сообщили в пресс-службе Счетной палаты

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. План по доходам в бюджет у Минприроды России в 2022 году перевыполнен в 2,9 раза, у Росводресурсов - в 1,1 раза, в то время как Рослесхоз не достиг плановых показателей по доходам. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Основной причиной превышения прогноза по доходам в министерстве стал возврат авансовых платежей, неиспользованных на оплату работ, в Росводресурсах - увеличение объема водопользования предприятиями", - заявил аудитор Сергей Мамедов, чьи слова приводятся в сообщении.

Рослесхоз, напротив, не достиг плановых показателей доходов на 8,5%. В основном это связано с тем, что при составлении прогноза агентство применяло скорректированные ставки платы за пользование лесами, которые в 2022 году впоследствии не были утверждены правительством. Еще одна причина - задолженность по платежам за использование лесов - по итогам года она выросла на 8,6% и составила 1,2 млрд рублей.

Что касается расходов, то все ведомства показали достаточно высокий уровень исполнения: 99,6% - у Минприроды, 99,3% - у Росводресурсов и 98,8% - у Рослесхоза. "Основная доля неисполненных назначений и в министерстве, и в агентствах связана с невыполнением поставщиками и подрядчиками своих обязательства по госконтрактам и экономией по результатам торгов", - отметил аудитор.

В 2022 году Минприроды являлось ответственным исполнителем по трем госпрограммам: "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства", "Охрана окружающей среды", участниками которых в том числе были рассматриваемые агентства. Уровень кассового исполнения расходов по всем трем госпрограммам превысил 99%. В части показателей 100% исполнение достигнуто по воспроизводству природных ресурсов и развитию лесного хозяйства, по охране окружающей среды показатели выполнены на 97,9%.

Исполнение бюджетных ассигнований по нацпроекту "Экология" сложилось на уровне 99,7% - на два процентных пункта выше 2021 года. Все 53 показателя, по которым на 2022 год были установлены плановые значения, достигнуты.

О нарушениях

Общая сумма выявленных нарушений по всем проверенным объектам составила 363,8 млрд рублей. В основном они связаны с искажением бюджетной отчетности и были исправлены в ходе проверки, отметили в палате.

"В Росводресурсах выявлены нарушения при использовании средств резервного фонда правительства. При отсутствии должного контроля со стороны агентства Забайкальский край при использовании средств на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ компенсировал затраты по уплате НДС на сумму 52 млн рублей подрядчикам, не являющимся плательщиками этого налога. По данному факту Счетная палата направила письмо в Федеральную налоговую службу", - уточняется в сообщении.

Кроме того, Астраханская область не обеспечила достижение показателей результативности субсидий по четырем объектам капстроительства федерального проекта "Оздоровление Волги". Это привело к неосвоению выплаченных авансов на сумму более 88 млн рублей и переносу сроков завершения работ.

Нарушения при использовании средств резервного фонда правительства были отмечены Счетной палатой и при проверке Рослесхоза. Так, Республикой Тыва часть средств (в размере 31,5 млн рублей), выделенных региону на погашение кредиторской задолженности по тушению лесных пожаров, израсходованы на иные цели, в том числе авиамониторинг и закупку товаров.

"Проверка также выявила факты неэффективного использования имущества ФБУ "Авиалесоохрана". Так, 15 модульных зданий на сумму 14,2 млн рублей, приобретенные учреждением в феврале 2022 года для размещения работников филиала на прибайкальской территории в пожароопасный сезон, не использовались, что привело к дополнительным расходам бюджетных средств на оплату проживания работников в командировке в размере, равнозначном стоимости этих помещений", - указали в палате.