Борис Титов предложил ФНС внедрить "светофор" для проверки надежности контрагентов

Сервис должен сохранять и предоставлять историю "добросовестности" контрагента на любую заданную дату, сказано в спецдокладе бизнес-омбудсмена

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) включить в сервис "Прозрачный бизнес" "светофор" для маркировки добросовестности контрагентов. Об этом говорится в материалах спецдоклада "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году" уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, которые являются частью ежегодного доклада бизнес-омбудсмена президенту России.

"Все последние годы налогоплательщиков беспокоит отсутствие механизма защиты при недобросовестном поведении их контрагентов, - отмечает Титов. - Информационные возможности проверки добросовестности контрагентов ограничены. Понятие "принятие необходимых и достаточных мер по проверке благонадежности" не содержит строгих критериев и трактуется Федеральной налоговой службой и судами неоднозначно. И если на момент заключения сделки с контрагентом последний может являться во всех смыслах добросовестным, то на момент проверки - уже нет".

Суды, однако, до сих пор применяют постановление пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ от 12 октября 2006 года "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", на основании которого указывают, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности на дату заключения сделки.

Механизм проверки благонадежности контрагентов

В докладе бизнес-омбудсмена предлагается внедрить на базе запущенного ФНС сервиса "Прозрачный бизнес" механизм, позволяющий налогоплательщикам получать гарантии признания мер по проверке благонадежности контрагента необходимыми и достаточными, а также расширить информационное наполнение "Прозрачного бизнеса" до того объема, который ФНС считает необходимым и достаточным для проверки добросовестности. В частности, он рекомендует перенести в него данные, получаемые через АСК НДС-2 и предпроверочный анализ.

Также предполагается ввести так называемый светофор добросовестности контрагента (по аналогии с сервисом "Знай своего клиента" от Центрального банка): "добросовестный", "условно-добросовестный", "недобросовестный". Планируется обновлять этот статус с определенной периодичностью.

Сервис должен сохранять и предоставлять историю "добросовестности" контрагента на любую заданную дату, говорится в спецдокладе. В момент заключения сделки контрагент может быть добросовестным, но в последующие периоды может перестать быть таковым. Поэтому при проверке налоговый инспектор, заходя в систему "Прозрачный бизнес", независимо от текущего статуса контрагента, должен иметь возможность проверить его статус на дату сделки, которая подвергается сомнению или вызывает вопросы. И если на дату сделки контрагент находился в системе "Прозрачный бизнес" в "зеленой" зоне, должен быть установлен нормативный запрет на доначисление любых налогов по сделкам с ним, заключенным в соответствующий период.

"Критерии "светофора" должны быть прозрачными для бизнеса, - полагает Титов. - Это позволит налогоплательщикам перед заключением сделки обосновано принимать решение о начале сотрудничества. Более того, этот сервис позволит проводить самопроверку бизнеса, чтобы оценивать риски выездных и прочих налоговых проверок".

Разумеется, нужен прозрачный механизм реабилитации предпринимателей, которые признаны "недобросовестными" или "условно-добросовестными", добавил бизнес-омбудсмен.