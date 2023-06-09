Украина компенсирует снижение мощности ГЭС увеличением тепловой генерации

Исполнительный директор энергетической компании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук рассказал, что во время пиковых нагрузок будет важна работа ТЭС, которые с гидроэлектростанциями выполняют функцию балансировки в энергосистеме

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Украинские энергетики рассчитывают компенсировать снижение мощности своих ГЭС, обусловленное необходимостью уменьшить объем воды, сбрасываемой в самое низкое в Днепровском каскаде Каховское водохранилище, за счет наращивания тепловой генерации. Об этом сообщил исполнительный директор энергетической компании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Прямой".

"Вся система сейчас будет адаптироваться, чтобы, с одной стороны, уменьшить объем воды, сбрасываемой в Каховское водохранилище, а с другой - обеспечить достаточность балансирующих мощностей за счет ТЭС. Из-за того, что сейчас несколько меньше производят ГЭС, наши станции обеспечивают дополнительную генерацию в систему, чтобы потребители не имели отключений", - сказал он.

Сейчас работа ТЭС, которые с ГЭС выполняют функцию балансировки в энергосистеме, будет очень важной, особенно во время пиковых нагрузок, продолжал Сахарук. Он обратил внимание на просьбу компании "Укрэнерго" к населению Украины уменьшить потребление, чтобы облегчить балансировку энергосистемы.

В государственном предприятии "Энергоатом" 8 июня заявили о намерении сократить сроки ремонта блоков украинских АЭС с целью увеличить производство электроэнергии.