Минтранс сообщил о переносе на четыре года завершения строительства Icebreaker-7

В ведомстве уточнили, что техническая готовность ледокола составляет 1,38%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Завершение работ по строительству ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker-7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна из-за санкций перенесено с конца 2024 года на 2028 год. Об этом говорится в официальном ответе Минтранса России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова по теме состояния инфраструктуры морских и речных портов и развития внутренних водных путей РФ.

"Ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker-7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна: срок завершения работ (по контракту) - 10.12.2024 год, плановое завершение работ - 2028 год", - говорится в документе.

Стоимость строительства оценивается примерно в 10,5 млрд рублей. Как уточнили в министерстве, техническая готовность ледокола составляет 1,38%. "Статус выполнения работ: осуществлена закладка киля. В связи с введенными санкциями и отказами поставщиков выполняется переработка проектной документации судна в постройке с ориентацией на отечественных поставщиков оборудования и материалов", - уточняется в ответе Минтранса.

Как говорится на сайте Росморпорта, Icebreaker-7 предназначен для самостоятельного обеспечения ледокольной проводки и буксировки крупнотоннажных судов и других плавучих сооружений, а также перевозки грузов. Также судно способно вести ледовую разведку и поисково-спасательные операции с применением беспилотного авиационного комплекса, например с использованием летательного аппарата вертолетного типа.