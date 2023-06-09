В конце июня возобновится авиасообщение между Сирией и Саудовской Аравией

Гендиректор Управления гражданской авиации Сирии Басем Мансур сообщил, что открылись рейсы между Дамаском и Афинами

БЕЙРУТ, 9 июня. /ТАСС/. Сирийские авиаперевозчики начнут выполнять рейсы в саудовское королевство к празднику Курбан-байрам, который отмечается в этом году 28 июня. Об этом, как сообщила газета Al-Watan, заявил в четверг генеральный директор Управления гражданской авиации Сирии Басем Мансур.

"Власти Саудовской Аравии удовлетворили просьбу Сирии о возобновлении полетов между двумя странами, - отметил он. - Теперь мы ждем, когда авиакомпании Syrian Airlines и Cham Wings Airlines откроют свои офисы в королевстве".

Как подчеркнул Мансур, ранее Арабская организация гражданской авиации при Лиге арабских государств проинформировала сирийскую сторону о возобновлении деятельности в Сирии после восстановления в начале мая членства Дамаска в региональном сообществе. "Этот шаг побудит арабские авиакомпании совершать рейсы в Дамаск и пересекать сирийское воздушное пространство", - считает генеральный директор.

1 июня в международном аэропорту Дамаска приземлился самолет венесуэльских авиалиний Conviasa, который совершил первый прямой рейс из Каракаса после 11-летнего перерыва.

По словам Мансура, открылось авиасообщение между Дамаском и Афинами, планируется также, что вскоре возобновятся рейсы в Дюссельдорф и Стокгольм. "Это предоставит жителям Европы возможность для путешествий в Дамаск", - указал он.