Роботакси "Яндекса" могут запустить в другие районы Москвы через несколько месяцев

Сервис тестируют в районе Ясенево

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Тестирование роботакси "Яндекса" перед тем, как запустить сервис в другие районы Москвы, а в дальнейшем - в другие регионы России, будет проходить в течение нескольких месяцев в районе Ясенево. Об этом сообщил ТАСС руководитель сервиса роботакси "Яндекса" Андрей Кармацкий.

"В Ясенево мы будем тестировать сервис несколько месяцев для того, чтобы понять, как это работает и, соответственно, сделать определенные выводы", - сообщил Кармацкий.

Он добавил, что у компании множество планов по расширению сервиса в Ясенево. "Должны появляться новые остановки, новые сценарии, и мы хотим все здесь их отработать, прежде чем переходить в другие регионы или районы в Москве", - подчеркнул Кармацкий.

В среду "Яндекс" запустил в тестовом режиме роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет, сообщали в пресс-службе компании.