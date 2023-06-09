8 июня, 23:06

Роботакси "Яндекса" могут запустить в другие районы Москвы через несколько месяцев

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Сервис тестируют в районе Ясенево

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Тестирование роботакси "Яндекса" перед тем, как запустить сервис в другие районы Москвы, а в дальнейшем - в другие регионы России, будет проходить в течение нескольких месяцев в районе Ясенево. Об этом сообщил ТАСС руководитель сервиса роботакси "Яндекса" Андрей Кармацкий.

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"В Ясенево мы будем тестировать сервис несколько месяцев для того, чтобы понять, как это работает и, соответственно, сделать определенные выводы", - сообщил Кармацкий.

Он добавил, что у компании множество планов по расширению сервиса в Ясенево. "Должны появляться новые остановки, новые сценарии, и мы хотим все здесь их отработать, прежде чем переходить в другие регионы или районы в Москве", - подчеркнул Кармацкий.

В среду "Яндекс" запустил в тестовом режиме роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет, сообщали в пресс-службе компании. 

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РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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