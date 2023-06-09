Исследование показало, в каких регионах России предприниматели чаще обращаются в МФО

По данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, краткосрочные займы нередко берут бизнесмены в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Среди российских городов-миллионников чаще всего предприниматели берут краткосрочные займы (так называемые "займы до зарплаты") в микрофинансовых организациях (МФО) в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Москве, реже всего - в Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске. Таковы результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir (материал есть в распоряжении ТАСС).

Так, согласно исследованию, наибольшая доля деловых людей среди заемщиков МФО оказалась в Краснодаре - 25,9%. При этом каждый десятый краснодарец (10,2%), берущий "заем до зарплаты", является индивидуальным предпринимателем или совладельцем компании. Реже всего из городов-миллионников за займами обращаются предприниматели и самозанятые в Новосибирске - 21,4%, Екатеринбурге - 19,4% и Уфе - 18,9%.

На втором месте по востребованности МФО среди людей, занимающихся бизнесом, Ростов-на-Дону. Там доля представителей делового сообщества достигает 24% (9,4%, если рассматривать только ИП и учредителей фирм, без учета самозанятых). Активно предприниматели пользуются короткими займами и в Москве, где их доля составляет 23,2% (из них ИП и учредители ООО - 9,2%).

"Конечно, заем в 10-15 тыс. рублей вряд ли поможет развитию бизнеса. Чаще всего такие суммы берут совсем небольшие предприниматели на покрытие сиюминутного кассового разрыва или на личные нужды. Тем не менее, сам по себе высокий процент предпринимателей, пользующихся короткими займами, говорит о том, что именно в этих городах особенно развит малый бизнес. Соответственно, среди жителей больше людей, работающих на себя, и меньше тех, кто занят в найме", - подчеркнул генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.

Аналитики Webbankir также отмечают, что наемные сотрудники являются самой многочисленной категорией заемщиков МФО во всех городах России без исключения. Однако, например, в Краснодаре на нее приходится 63,7%, в Москве - 65,6%, а в Ростове-на-Дону - 67,4%. Для сравнения в Санкт-Петербурге доля тех, кто работает на себя, среди клиентов МФО составляет 22,3%, а людей в найме - 70%. При этом, согласно исследованию, в целом по стране доля предпринимателей и самозанятых среди клиентов МФО постепенно растет. За три года она увеличилась в 1,5 раза.

Webbankir проанализировал свыше 120 тыс. займов, выданных по России в марте - мае 2023 года. Учитывался процент заемщиков со статусом индивидуальных предпринимателей, самозанятых и учредителей ООО от общего количества клиентов.