Россия и ООН проведут в Женеве консультации по меморандуму в рамках зерновой сделки

В Организации Объединенных Наций не раскрывают место и время проведения мероприятия

ЖЕНЕВА, 9 июня. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация и представители ООН проведут в пятницу в Женеве консультации по меморандуму в рамках подписанного в июле прошлого года в Стамбуле пакета документов о поставках продовольствия и удобрений на мировой рынок. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, от ООН в консультациях примет участие генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮНКТАД.

Место и время проведения консультаций в ООН не раскрывают, никаких официальных объявлений в женевской штаб-квартире на эту тему сделано не было. Как ожидается, встречи будут проходить во Дворце Наций, где расположена штаб-квартира женевского отделения ООН.

Вершинин сообщил 5 июня журналистам в Москве, что очередной раунд консультаций в межведомственном формате намечено провести в Женеве 9 июня. Он отметил, что Россия не видит перспектив для того, чтобы зерновая сделка была продлена, но консультации с представителями ООН по существующим договоренностям продолжаются. Вершинин подчеркнул, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик. Кроме того, высокопоставленный дипломат сообщил, что Совместный координационный центр в Стамбуле возобновил инспекции судов в рамках зерновой сделки.

ООН продолжает переговоры с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки, заявил 5 июня на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Вершинина о том, что Россия не видит перспектив ее продления.

Подрыв аммиакопровода

Нынешнему раунду консультаций предшествовал подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали его участок в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. Как в свою очередь подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении ее работы никогда не был заинтересован именно Киев.

Случившееся усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки, констатировал 8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такое ЧП может "только негативно" сказаться на судьбе зерновой сделки. Песков отметил, что российской стороне неизвестно, как сильно поврежден трубопровод и каковы дальнейшие планы Киева. При этом он напомнил, что возобновление работы этой магистрали было "интегральной части той половины [зерновой] сделки", которая касалась России.

О зерновой сделке

Вершинин по итогам прошедших 10-11 мая в Стамбуле переговоров делегаций России, Турции, Украины и ООН сообщал, что зерновая сделка прекратит действовать, если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения ее требований, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов.

Как заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, зерновая сделка продлена на два месяца начиная с 18 мая. При этом турецкий лидер поблагодарил руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Россия, в частности, настаивала на восстановлении допуска ее судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса.