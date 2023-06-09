"Яндекс" намерен снять ограничение на число пассажиров в роботакси через несколько недель

Пока что авто может взять только одного пассажира за одну поездку

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Яндекс" планирует снять ограничение на число пассажиров во время поездки в роботакси через несколько недель тестирования.

Об этом сообщил ТАСС руководитель сервиса роботакси "Яндекса" Андрей Кармацкий.

"В первые недели тестирования мы разрешаем [ездить в роботакси] по одному, не брать с собой друзей, знакомых, животных, просто для того, чтобы оттестировать процесс поездки, но мы планируем это ограничение снять", - сообщил Кармацкий.

Он уточнил, что после первых недель тестирования можно будет перемещаться вдвоем и втроем, но только на заднем сиденье.

В среду "Яндекс" запустил в тестовом режиме роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет, сообщали в пресс-службе компании.