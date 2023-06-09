Эксперт сообщил о подорожании летнего отдыха на Байкале на 15-20%

Существенно выросла стоимость питания и транспортных услуг, отметил зампредседателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов

ИРКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Отдых на Байкале в летнем сезоне 2023 года подорожал по сравнению с прошлым летом на 15-20%. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

"Если с [минувшим] зимним периодом сравнивать, то незначительно изменились цены, если с прошлым летом, то [произошло повышение] в среднем порядка 15-20% по разным позициям и в зависимости от районов. Самые популярные направления - порядка 20%. Сильно поднялись в цене питание, транспорт, проживание тоже подорожало, но не в такой степени", - рассказал собеседник агентства.

На сайтах туркомпаний, работающих на Байкале, представлен широкий выбор туров с большим ценовым диапазоном. Например, можно найти недельные туры по цене от 37-40 тыс. рублей, в них входит посещение достопримечательностей и самых популярных турмаршрутов. Есть четырехдневные туры по цене 75,6 тыс. рублей с человека, двухнедельные за 235 тыс. рублей.

Ранее Копылов сообщал ТАСС, что в этом сезоне продолжается сложившаяся со времен пандемии коронавируса тенденция бронирования туров ближе к дате заезда. Если до пандемии туристы занимали места за месяцы вперед, то сейчас глубина бронирования составляет две-три недели. По прогнозу агентства по туризму Иркутской области, этим летом Прибайкалье посетят порядка 600 тыс. человек.

Байкал входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России. Туризм на Байкале круглогодичный, больше всего туристов на берегах озера бывает зимой и летом. До пандемии турпоток ежегодно рос и в Иркутской области по итогам 2019 года достиг 1,8 млн человек. В 2020 году он упал до 835 тыс. человек, в 2022 году восстановился до уровня 1,5 млн путешественников.