Горные курорты России, Казахстана и Узбекистана намерены вдвое увеличить взаимный турпоток

Заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный сообщил, что динамика роста наблюдается уже сейчас

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 июня. /ТАСС/. Турпоток курортов "Роза Хутор"(Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) вырастет вдвое благодаря созданию Евразийского альянса горных курортов. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный на площадке мероприятий председательства РФ в органах ЕАЭС в 2023 году.

"Офис альянса как юридического лица планируем зарегистрировать в Казахстане летом этого года, а появление альянса произойдет в начале осени. Продвижение каждого из наших курортов в его рамках однозначно позволит увеличить число гостей. Учитывая, например, очень хорошее воздушное сообщение между Сочи, Москвой и городами Узбекистана, мы как минимум точно в два раза увеличим показатели турпотока на наши горные курорты в ближайшие годы", - сказал Хворостяный, уточнив, что динамика роста турпотока между Россией, Казахстаном и Узбекистаном наблюдается уже сейчас.

Сотрудничество горных курортов "Роза Хутор" и "Шымбулак" началось в 2017 году, в октябре 2018 года было подписано двустороннее соглашение. В доковидный период турпоток из Казахстана на курорт "Роза Хутор" в среднем составлял более 1 тыс. гостей за год, однако пандемия не позволила реализовать все намеченные планы по развитию туризма. Соглашение о сотрудничестве между "Роза Хутор" и "Амирсой" стороны подписали в мае 2022 года, турпоток в "Розу Хутор" из Узбекистана за это время составил около 300-500 туристов.

"Наш альянс открыт для привлечения всех других стран Евразийского континента. Мы рассчитываем, что другие курорты присоединятся к нашей идее и это станет основой стратегического развития туризма", - добавил Хворостяный.

Накануне руководители горных курортов "Роза Хутор, "Шымбулак" и "Амирсой" подписали меморандум о намерении создать Евразийский альянс горных курортов.

8-9 июня на площадке федеральной территории Сириус проходит Евразийский конгресс, заседания Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств стран СНГ, Третий евразийский конгресс и международная выставка "Евразия - наш дом".