Wildberries снимет ограничения на вывод средств продавцов с серыми методами продвижения

В компании пояснили, что планируют предъявить претензии всем лицам, получившим необоснованную выгоду за счет незаконного использования ресурсов организации

МОСКВА, 9 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Компания Wildberries решила снять временные ограничения по выводу средств из личных кабинетов всех продавцов, которых проверяли в связи с использованием несанкционированной схемы продвижения информационных материалов на сайте ретейлера. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Там добавили, что компания планирует "предъявить претензии всем лицам, получившим необоснованную выгоду за счет незаконного использования ресурсов компании". Снятие временных ограничений на вывод средств продавцов будет завершено в течение ближайших 24 часов, уточнил ретейлер.