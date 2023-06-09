9 июня, 04:04,
обновлено 9 июня, 04:24

Wildberries снимет ограничения на вывод средств продавцов с серыми методами продвижения

Елена Афонина/ ТАСС
© Елена Афонина/ ТАСС

В компании пояснили, что планируют предъявить претензии всем лицам, получившим необоснованную выгоду за счет незаконного использования ресурсов организации

МОСКВА, 9 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Компания Wildberries решила снять временные ограничения по выводу средств из личных кабинетов всех продавцов, которых проверяли в связи с использованием несанкционированной схемы продвижения информационных материалов на сайте ретейлера. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Читайте также
Wildberries ввел автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаровWildberries опроверг информацию о снижении доли работающих по франшизе пунктов выдачиГлава Wildberries призвала пресекать мошенничество в интернете на государственном уровне

Там добавили, что компания планирует "предъявить претензии всем лицам, получившим необоснованную выгоду за счет незаконного использования ресурсов компании". Снятие временных ограничений на вывод средств продавцов будет завершено в течение ближайших 24 часов, уточнил ретейлер. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация