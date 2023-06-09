Собянин заявил, что столичные стартапы привлекли 5,29 млрд рублей инвестиций за 3 года

Это стало возможным благодаря программам Московского инновационного кластера, отметил мэр города

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичные стартапы привлекли за 3 года 5,29 млрд рублей инвестиций с помощью программ Московского инновационного кластера. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Московский инновационный кластер создает условия для развития передовых технологий, кооперации участников рынка. В его составе - больше 35 тыс. организаций из Москвы и регионов России. 5,29 млрд рублей инвестиций - столь внушительную сумму стартапы привлекли за 3 года с помощью программ Московского инновационного кластера", - написал мэр.

По словам Собянина, самыми востребованными направлениями стали кибербезопасность, медицина, телекоммуникации, образование, реклама и маркетинг.

В качестве примера мэр привел компанию Arkon Construction, использующую технологии 3D-печати для проектирования и строительства, которой удалось привлечь в свой проект больше 48,6 млн рублей. Собянин также отметил Институт стволовых клеток, разрабатывающий лекарственные препараты в сфере регенеративной медицины, который получил 11 млн рублей на создание новой вакцины от коронавируса - "Бетувакс-КоВ-2". Еще 50 млн рублей от венчурного фонда "Восход" после участия в технологическом конкурсе Future iHealth привлекла компания Sciberia, создающая программное обеспечение для здравоохранения.