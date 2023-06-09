Приморье представит свою продукцию на Харбинской международной ярмарке

Запланированы подписание соглашений и круглые столы по инвестиционному потенциалу региона

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Приморский край на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке представит павильон, где будут презентованы местная продукция, институты поддержки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"Как рассказали в краевом Министерстве экономического развития, на ярмарке регион презентует павильон Приморья в виде полуострова с тремя тематическими сторонами. В первой части павильона будут представлены выставочные экспонаты продукции приморских производителей, а также стойки институтов поддержки предпринимательства - центра "Мой бизнес", регионального Инвестиционного агентства и Туристско-информационного центра. Вторая сторона павильона будет предназначена для сцены, на которой запланированы выступления приморских артистов, а также мастер-классы по приготовлению блинов - ими смогут угоститься китайские партнеры и гости ярмарки. Третья зона будет представлять собой тройную стойку, на которой расположатся товары из Приморья", - говорится в сообщении.

Среди продукции, которую презентуют на стендах павильона, будут подарочные наборы БАДов из экстракта трепанга, чаги, медвежьего жира, а также косметические товары на основе морских компонентов. Помимо этого, предприниматели привезут на выставку консервированную рыбную и деликатесную продукцию, приморский мед и сладости. Также гости ярмарки смогут познакомиться с изделиями из дерева от приморских производителей.

В деловой программе ярмарки запланировано торжественное открытие Дня Приморского края с презентацией возможностей сотрудничества между регионом и провинцией Хэйлунцзян и представлением нового мастер-плана развития столицы Дальнего Востока. На полях ярмарки запланированы подписание соглашений и круглые столы по инвестиционному потенциалу региона, развитию транспортно-логистического комплекса края и сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Также состоятся переговоры между российскими и китайскими партнерами. В них будут принимать участие предприниматели из гостиничной отрасли, судоремонта, строительства, сельского хозяйства, спорта, логистики и торговли.

Ярмарка пройдет с 15 по 19 июня в китайской провинции Хэйлунцзян. В состав делегации Приморья войдут представители региональных органов исполнительной власти, сфер туризма и культуры, институтов развития бизнеса, а также предприниматели края.

По итогам 2022 года товарооборот Приморья с Китаем превысил 57% от всего внешнеторгового оборота региона, при этом доля КНР в экспорте Приморского края составила 47%, а в импорте - 62%.