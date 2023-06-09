Глава компании - владельца ChatGPT встретился с премьером Индии

Сэм Альтман также принял участие в мероприятии Института информационных технологий Индрапрастхи в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июня. /ТАСС/. Глава американской компании Open AI Сэм Альтман, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Отличная беседа с Нарендрой Моди. Обсудили потрясающую технологическую экосистему Индии и то, как страна может выиграть от использования искусственного интеллекта", - написал Альтман в пятницу в Twitter.

Как уточняет издание Business Today, их встреча состоялась в четверг, тогда же Альтман принял участие в мероприятии Института информационных технологий Индрапрастхи в Нью-Дели. На мероприятии он раскрыл подробности беседы с индийским премьером.

"Мы говорили о возможностях, которые открываются для страны, что страна может сделать, а также о необходимости работать над глобальным регулированием [сферы ИИ], чтобы не допустить некоторых негативных последствий, которые могут возникнуть", - заявил предприниматель.

Говоря в целом об ИИ, Альтман отметил, что эта технология "совершенно точно повлияет на человеческую продуктивность, но она никогда не возьмет вверх над ней". Он подчеркнул, что разработчики ИИ понимают дестабилизирующий потенциал технологии для экономики, поэтому они призывают мировые страны разработать регулирующие рамки, механизмы внешнего аудита.