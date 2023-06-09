В Подмосковье реализуется около 20 проектов по созданию готовых производственных площадей

Реализация проектов позволит создать в регионе более 30 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 20 проектов по созданию производственных площадей в формате "Подмосковье индастриал" реализуются на территории Московской области в настоящее время, об этом в пятницу сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"На сегодняшний день уже реализованы три проекта "Подмосковье индастриал" с общим объемом инвестиций более 5 млрд рублей. Они запущены в городских округах Подольск и Солнечногорск. Пять проектов находятся на стадии строительства, один в стадии проектирования, еще по 13 проектам определяется статус земельных участков. Совокупный объем инвестиций в рамках всех проектов в формате "Подмосковье индастриал" составит 133,5 млрд рублей", - сказала она.

Как пояснили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, реализация вышеперечисленных проектов позволит создать в регионе более 30 тыс. рабочих мест.

Отмечается, что формат "Подмосковье индастриал" предполагает создание готовой промышленной недвижимости, которая подходит для размещения компаний различного профиля: фармацевтика, логистика и хранение, маркетплейс, производства, и других. Это полностью готовые промышленные боксы для размещения производственных предприятий. Также для удобства будущих резидентов создается необходимая для их дальнейшей работы инфраструктура - от необходимых инженерных коммуникаций до парковок для сотрудников.

"Чтобы сделать возможность приобретения такой недвижимости максимально доступной, в регионе работает программа "Промышленная ипотека", в рамках которой инвесторы могут получить кредит по ставке до 5% годовых, направив эти средства на покупку готового помещения для запуска производства или на строительство такого объекта", - добавили в пресс-службе.