В Москве более 1,7 тыс. сотрудников компаний прошли обучение в рамках нацпроекта

В рамках реализации нацпроекта "Производительность труда" сотрудники компаний проходят обучение практикам бережливого производства и отрабатывают их совместно с экспертами

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. сотрудников предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда" прошли обучение по внедрению методики бережливого производства в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В рамках реализации нацпроекта "Производительность труда" сотрудники компаний проходят обучение практикам бережливого производства и отрабатывают их на пилотном потоке совместно с экспертами. <...> С начала реализации нацпроекта методикам бережливого производства обучено более 1,7 тыс. сотрудников столичных предприятий, а также подготовлено и сертифицировано 135 внутренних тренеров. Они будут делиться полученными знаниями с другими работниками своих предприятий и тиражировать практики на все производственные процессы", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента Мария Багреева, слова которой привели в пресс-службе.

Отмечается, что тренеры моделируют типичные ситуации, которые тормозят рост производительности, учат находить и анализировать ошибки, рассказывают о способах их устранения. Таким образом, сотрудники получают знания исходя из практики, которая давно применяется и уже показала свою эффективность на многих предприятиях, отметил в свою очередь тренер Регионального центра компетенций Москвы Андрей Талалов.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

"С 2022 года реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона: город Москва", - напомнили в пресс-службе.