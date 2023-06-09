Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" по итогам 2022 года выросли до 4,3 трлн рублей

По итогам 2022 года компания сократила чистую прибыль по РСБУ в восемь раз по сравнению с 2021 годом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" на конец 2022 года выросли на 161,6 млрд рублей по сравнению с 2021 годом и составили 4,288 трлн рублей, следует из отчета компании по РСБУ.

Ликвидные активы включают в себя финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов, финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов, а также денежные средства и эквиваленты.

При этом по итогам 2022 года "Сургутнефтегаз" сократил чистую прибыль по РСБУ в восемь раз по сравнению с 2021 годом, до 60,7 млрд рублей.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.