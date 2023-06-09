В Новой Москве построят административно-производственную базу "Мосгаз"

Предприятие сможет обеспечить рабочими местами более 1 тыс. специалистов газовой отрасли

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проект административно-производственной базы "Мосгаз" вблизи поселка Армейский на территории Михайлово-Ярцевского поселения одобрили в столице. Об этом сообщила в пятницу председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"База "Мосгаз" будет состоять из объектов административно-бытового, коммунального, складского и производственного назначения. Их общая суммарная поэтажная площадь составит 45 150 кв. м. Новое предприятие сможет обеспечить рабочими местами более 1 тыс. специалистов газовой отрасли", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Она уточнила, что самый большой корпус в составе административно-производственной базы займут объекты управления материально-технического снабжения и комплектации - 12,3 тыс. кв. м. Для предприятия "Моспромгаз" предусмотрен корпус площадью 10 тыс. кв. м. Под объекты транспортного управления в проекте отведено 7,5 тыс. кв. м. Корпус управления аварийно-восстановительных работ по газоснабжению займет 4 тыс. кв. м.

"Площадь подготовки проекта планировки территории составляет 36 га. На базе также будут располагаться управление газопроводов высокого и среднего давления, управление внутридомового газового оборудования, строительно-монтажное управление, а также административные корпуса, общежитие и столовая. Также в рамках проекта будет создана открытая парковка, рассчитанная почти на 300 машино-мест", - добавила Пятова.

Объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей госпрограммы Москвы "Градостроительная политика".