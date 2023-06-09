FT: Британия снизит ставку налога на доходы от нефти и газа под давлением компаний

Как сообщает издание со ссылкой на источники, налог сократят в том числе в рамках усилий по увеличению инвестиций в британские проекты по добыче углеводородов в Северном море

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Великобритания снизит ставку налога на непредвиденные доходы для нефтегазовых компаний до минимально возможного уровня. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

Правительство пошло на этот шаг после нескольких месяцев лоббирования плана со стороны нефтегазового сектора, представители которого утверждали, что налог в нынешнем виде сдерживает инвестиции в отрасль. На решение также повлияло то, что норвежская государственная нефтяная компания Equinor рассматривает возможность реализации своего нового крупного проекта Rosebank в Северном море.

По данным издания, его источники внутри правительства заявляют, что налог будет сокращен в том числе в рамках усилий по увеличению инвестиций и в британские проекты по добыче углеводородов в Северном море.

Ожидается, что канцлер казначейства Джереми Хант подтвердит планы по введению "минимальной ставки" в ближайшие дни. Чиновники Министерства финансов встретятся с представителями нефтегазовой отрасли в пятницу на форуме в Абердине.

Еще в мае 2022 года Риши Сунак, будучи главой британского Минфина, ввел в стране налог на непредвиденную прибыль, который должны платить нефтегазовые компании, чьи доходы резко возросли из-за роста цен на углеводороды. С тех пор его ставка повысилась с 25 до 35%. Ожидалось, что эти нововведения позволят до 2028 года привлечь в бюджет вместо £28 млрд ($35,1 млрд) £40 млрд ($50,1 млрд). Ранее планировалось, что власти полностью прекратят взимать налог уже в 2026 году.