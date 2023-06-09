ГЗО планирует реализовать в 2023 году 1,6 млн тонн зерна из Запорожской области

Из них ожидаемая доля экспорта составит 90%

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. "Государственный зерновой оператор" (ГЗО) Запорожской области планирует в маркетинговый период 2023-2024 годы реализовать 1,6-1,8 млн т зерновых, из них до 90% на внешних рынках. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора предприятия Алексей Джуркин.

"У нас стоит задача от руководства области до нового года выйти на уровень продаж 150-200 тыс. т в месяц. Соответственно, за год мы планируем продать порядка 1,6-1,8 млн т. В процентном соотношении на сегодняшний день мы больше переориентируемся уже на экспорт, мы выстроили логистику. Для себя ставим целью по зерновым добиться 90-95% продукции на экспорт", - сказал он. Джуркин уточнил, что в настоящее время на внешние рынки уходит порядка 70% проданных предприятием зерновых.

По его словам, некоторые страны, которые не опасаются санкционного давления, готовы покупать зерно в Запорожской области. "Это всем известная Турция, это Египет, у нас были продажи в Африку - Конго. Есть интерес со стороны Эфиопии. Даже казалось бы проамериканский Израиль готов закупать зерно для внутреннего рынка своей страны. На самом деле интерес есть и у европейских коммерческих структур, бизнес ищет там, где ему выгоднее и где ему удобнее. Поэтому, как градус напряженности будет спадать политически, думаю, что и европейцы к нам вернутся", - добавил Джуркин.

В ГЗО в I квартале 2023 года экспортировало около 250 тыс. т зерна производства Запорожской области.

Ранее Джуркин сообщил ТАСС, что сельхозпроизводители Запорожской области в 2023 году планируют собрать 2-2,5 млн т зерновых культур.