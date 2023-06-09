В Москве почти 60 млрд рублей от "зеленых" облигаций ушло на строительство станций БКЛ

Еще 10 млрд столица направила на покупку 400 электробусов отечественного производства от ПАО "Камаз" и группы "ГАЗ"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило отчет за 2022 год об использовании средств от размещения "зеленых" облигаций, почти 60 млрд рублей были потрачены на строительство и реконструкцию станций Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений .

"Из 70 млрд рублей, полученных в результате размещения 74-го выпуска московских облигаций, почти 60 млрд были потрачены на строительство и реконструкцию 21 станции Большой кольцевой линии метро, 12 из которых были открыты на конец 2021 года, а оставшиеся девять введены в эксплуатацию в марте 2023-го. Еще 10 млрд столица направила на покупку 400 электробусов отечественного производства от ПАО "Камаз" и группы "ГАЗ", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что покупка данных облигаций по-прежнему возможна и осуществляется на вторичном рынке. Кроме того, 30 мая 2023 года город начал размещение на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи другого выпуска зеленых облигаций - для населения.

"Это особый тип ценной бумаги, которая не обращается на бирже, однако в любое время может быть выкуплена столичным правительством у граждан по заявке владельца с сохранением всех причитающихся выплат. Объем выпуска облигаций составляет 2 млрд рублей, срок обращения - два года, ставка купона - 8,5% годовых, доход выплачивается ежеквартально. Для сравнения, средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-10 банков в настоящее время составляет 7,2% годовых, по накопительным счетам - 4,9%", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

Реализация проектов, финансируемых с привлечением средств от размещения зеленых облигаций, обеспечила снижение выбросов загрязняющих веществ почти на 600 тонн в год, а парниковых газов - примерно на 30 тыс. тонн. Благодаря запуску БКЛ на дороги города в 2023 году ежедневно стало выезжать на 15-17 тыс. автомобилей меньше, так как жители начали выбирать новые удобные и быстрые маршруты.