Около 20 тыс. т груза прошло через морской порт Мариуполя с начала года

Из них порядка 8 тыс. т - это зерно, сообщил заместитель министра транспорта ДНР Сергей Логвин

МАРИУПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Морской порт Мариуполя с начала года перевалил порядка 20 тыс. т груза. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта ДНР Сергей Логвин.

"С начала года мы перевалили порядка 20 тыс. т разного вида грузов, из них порядка 8 тыс. т - это зерно", - сказал он.

Основной состав доставляемого в порт груза - это строительные материалы и железобетонные конструкции, необходимые для восстановления инфраструктуры региона.

"После выгрузки строительных материалов отправляется зерно", - уточнил замминистра.

В настоящий момент судно "Междуреченск", которое на днях доставило из Ростовской области в Мариуполь очередную партию стройматериалов, загружают зерном. В ближайшее время оно отправится обратно.