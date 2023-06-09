Уругвай инвестирует $4 млрд в производство зеленого водорода

По словам президента страны Луиса Лакалье Поу, сооружением предприятия, которое начнется в 2023 году, займется американская компания HIF Global

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Уругвая решило инвестировать $4 млрд в строительство первого в стране завода по производству зеленого водорода. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

По словам президента страны Луиса Лакалье Поу, сооружением предприятия, которое начнется в нынешнем году, займется американская компания HIF Global, уже реализовывавшая подобные проекты в США, Австралии и Чили. Уругвай "решил большую задачу в процессе международного энергетического перехода", отметил глава государства, слова которого приводит агентство.

По данным государственной нефтяной компании Ancap, ежегодно планируется производить 100 тыс. т экологически чистого водорода.

Зеленый водород получают путем расщепления воды с применением технологии электролиза. Водород считается идеальным топливом с нулевым уровнем выбросов парниковых газов.