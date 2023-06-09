9 июня, 06:42

В Казахстане открыли региональный центр МВФ

Он расположен в Алма-Ате

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана и Международный валютный фонд (МВФ) открыли в Алма-Ате региональный центр МВФ по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

"9 июня в Алматы председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов совместно с делегацией МВФ во главе с директором - распорядителем Кристалиной Георгиевой провели торжественную церемонию открытия регионального центра Международного валютного фонда по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. В церемонии также приняли участие руководители центральных банков стран региона и мира, международных финансовых организаций и ряда дипломатических миссий, а также представители государственных органов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что региональный центр в Алма-Ате стал 17-м центром развития потенциала МВФ в мире. Он будет координировать деятельность МВФ в девяти странах региона: Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Деятельность центра направлена на развитие компетенций, обмен опытом, изучение и применение лучших мировых практик в области государственного управления, денежно-кредитной и бюджетной политики, развития финансового сектора. 

Теги:
КазахстанГеоргиева, Кристалина
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