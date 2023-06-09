Пакистан и Туркмения подписали план реализации строительства газопровода ТАПИ

Он предусматривает завершение в кратчайшие сроки технико-экономического обоснования и ускорение строительных работ

ИСЛАМАБАД, 9 июня. /ТАСС/. Пакистан и Туркмения подписали совместный план реализации проекта строительства газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), предусматривающий завершение в кратчайшие сроки его технико-экономического обоснования и ускорение строительных работ. Об этом в пятницу сообщает газета The Express Tribune.

Документ подписали в Исламабаде государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик и глава "Туркменгаза" Максат Бабаев. В соответствии с совместным планом стороны создадут высший координационный комитет для ускорения проектирования ТАПИ и контроля за реализацией проекта.

На встрече с Бабаевым пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф подчеркнул, что газопровод обеспечит энергетическую безопасность, экономический рост и процветание Пакистана, а также всего региона. "Проект ТАПИ является свидетельством стратегического сотрудничества Пакистана и Туркмении в энергетическом секторе, - заявил глава правительства. - У наших стран есть сильное желание и дальше развивать взаимовыгодное партнерство в экономике и торговле".

Шариф предложил Ашхабаду изучить возможность строительства участка ТАПИ от пакистанской границы до порта Гвадар на побережье Аравийского моря, что позволит оттуда поставлять туркменский газ в Европу и на мировые рынки.

ТАПИ - строящийся с 2015 года магистральный газопровод протяженностью 1 735 км и проектной мощностью 33 млрд куб. м топлива в год для поставок газа с туркменского месторождения "Галкыныш" в Афганистан, Пакистан и Индию. Ориентировочная стоимость проекта составляет $8-10 млрд.