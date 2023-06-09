"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 40,9 млн куб. м через "Суджу"

Суммарные поступления сжиженного природного газа в ЕС остаются на историческом максимуме

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в июне остаются низкими - на 34% ниже прошлогодних и одними из наименьших за последние годы. При этом заполненность хранилищ составляет около 71% - второй максимальный показатель для этого времени. Суммарные поступления сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС остаются на историческом максимуме, а газ вновь торгуется около $300 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,9 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,9 млн куб. м на 9 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". В четверг, 8 июня, объем прокачки составил 40,8 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 9 июня составляют 41 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с потоковой схемой РФ.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 7 июня, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 21 млн куб. м. В то же время закачка равнялась 234 млн куб. м.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 70,94% (на 17,15 п. п выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 77,3 млрд куб. м газа.

Текущая неделя в Европе прогнозируется такой же теплой, как и предыдущая. Температура воздуха почти во всех странах ЕС ожидается выше климатической нормы. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июне составляет около 11%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,16 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в июне. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 62% от максимума. При этом средняя цена закупки газа в июне в Европе упала до $283 за 1 тыс. куб. м.