Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь-май составила 589 млрд рублей

В мае банк заработал 118,1 млрд рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-май составила 589 млрд рублей, в мае банк заработал 118,1 млрд руб., следует из материалов банка.

"Чистая прибыль Сбера за пять месяцев 2023 года составила 589 млрд рублей, рентабельность капитала превысила 23,9%. В мае банк заработал 118,1 млрд рублей чистой прибыли", - сообщил Сбер.

Чистый процентный доход за пять месяцев вырос на 41% в годовом выражении, до 882.2 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 17,3%, до 264,5 млрд рублей за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт. В мае чистый комиссионный доход вырос на 30,9%, до 56,1 млрд рублей.

Кредиты и депозиты

Розничный кредитный портфель превысил 13 трлн рублей и вырос в мае на 2,6%, а с начала года - на 9,6%. Частным клиентам в отчетном месяце выдано более 700 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель превысил 20 трлн рублей, показав рост на 1,4% в мае. Рост портфеля с начала года составил 7,9% (+5,2% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам были выданы рекордные с начала года 1,7 трлн рублей.

Средства физических лиц превысили 19 трлн рублей, увеличившись на 2,1% за отчетный месяц. С начала года средства физических лиц выросли на 4,5% (+3,3% без учета валютной переоценки). Средства юридических лиц выросли на 3,6% с начала года, до 9 трлн рублей (+0,8% без учета валютной переоценки).

"Потребительская и деловая активность продолжают восстанавливаться, темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне. В этом месяце мы выдали максимальный с начала года объем кредитов - 2,4 трлн рублей частным и корпоративным клиентам. Совокупный кредитный портфель вырос на 8,6% с начала года и превысил 33 трлн рублей", - отметил глава банка Герман Греф, его слова приводятся в материалах банка.