Завод по выпуску кормов для домашних животных в ОЭЗ "Липецк" намерены открыть в 2024 году

Инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей

ТАСС, 9 июня. Компания "Петэксперт" планирует в первом квартале 2024 года запуск первой очереди завода по выпуску кормов премиум и супер-премиум класса для домашних животных в особой экономической зоне "Липецк", сообщила в своем Telegram-канале в пятницу пресс-служба ОЭЗ "Липецк".

"Ввод в промышленную эксплуатацию планируется в I квартале 2024 года. Объем инвестиций - более 2 млрд рублей. Будет создано более 150 рабочих мест. Набор персонала уже ведется", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ОЭЗ, строительство ведется на Елецкой площадке на площади 10 га, строители уже монтируют несущие и ограждающие конструкции и ведут монтаж технологического оборудования. Проектная мощность первой линии предприятия - 20 тыс. тонн продукции в год. "Проект по строительству завода нацелен на создание собственного производства сухих кормов, замещение ввоза импортной продукции в условиях ограничения импорта, а также на локализацию производства иностранных торговых марок в России. Одной из отличительных особенностей предприятия станет благоустроенная площадка, которую владельцы домашних животных смогут посещать со своими питомцами", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Липецкой области сообщал, что строительство завода "Петэксперт" началось в конце 2022 года, к реализации проекта привлекли липецких подрядчиков, продукцию планируют производить из местных овощей и мяса, на первом этапе это будут сухие корма, затем консервы для домашних животных.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, в ней производят медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе. Всего в ОЭЗ реализуют свои инвестиционные проекты порядка 60 компаний из нескольких стран, деятельность ведут 28 предприятий, остальные резиденты проводят подготовительные мероприятия. Резиденты ОЭЗ "Липецк" вложили в свои заводы более 93 млрд рублей инвестиций и создали более 5 тыс. рабочих мест.