"Автоваз" намерен летом возобновить выпуск Lada Granta с ABS

Глава компании Максим Соколов отметил, что на Vesta в базовом варианте антиблокировочные системы тормозов установлены практически с момента запуска конвейера

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. "Автоваз" планирует начать производство автомобилей Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS), летом 2023 года. Об этом рассказал журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Евразия - наш дом".

"На Vesta в базовом варианте они уже установлены практически с момента запуска конвейера. Что касается Granta - мы планируем возобновить эту функцию уже летом этого года", - сказал он.

В феврале этого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что производство ABS в России будет запущено в 2023 году.

В мае 2022 года правительство на фоне проблем с поставками комплектующих упростило требования к сертификации автомобилей, в том числе было разрешено выпускать машины всех экологический классов от "Евро 0" до "Евро 5", не устанавливать ABS.

В конце мая текущего года кабмин принял решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года и постепенной отмене действующих смягчений. Так, оснащение автомобилей ABS станет обязательным с 1 декабря. Кроме того, документ подразумевает, что срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки SOS продлен до 1 февраля 2024 года.