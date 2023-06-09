"Автоваз" прогнозирует продажи легковушек и LCV в 2023 году на уровне более 870 тыс. штук

Всего за январь - май 2023 года в РФ продано 228,5 тыс. автомобилей, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2022 года

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. "Автоваз" прогнозирует, что в России по итогам 2023 года может быть продано максимум 875 тыс. легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили). Об этом рассказал журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Евразия - наш дом" в Сочи.

"Мы прогнозируем (продажи - прим. ТАСС) максимум 875 тысяч автомобилей (легковых и LCV - прим. ТАСС) по этому году", - сказал он.

По данным АЕБ, в мае 2023 года продажи увеличились вдвое по сравнению с маем прошлого года и составили 51,5 тыс. штук. Всего за январь - май 2023 года в РФ продано 228,5 тыс. автомобилей, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

По итогам 2022 года, согласно данным ассоциации, продажи новых легковушек и LCV в РФ снизились почти на 59% по сравнению с 2021 годом - до 687 тыс. шт. Как сообщал в марте 2023 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, продажи новых автомобилей в России в 2023 году могут вырасти на 30%.