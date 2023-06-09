Стоимость автомобиля Lada Aura существенно превысит 2 млн рублей

Глава "Автоваза" Максим Соколов сообщил, что эта машина будет премиального класса

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Стоимость нового автомобиля "Автоваза" Lada Aura будет существенно выше 2 млн рублей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Евразия - наш дом" в Сочи.

"Исходя из объемов производства - платежеспособного спроса - будет понятна его цена. Это будет выше 2 млн рублей, даже существенно выше 2 млн рублей. Это машина премиального класса", - сказал он.

"Автоваз" в рамках выставки в Сочи представил новый удлиненный автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura. Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.