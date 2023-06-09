"Автоваз" заявил о готовности начать выпуск Lada Aura в 2024 году

Глава компании Максим Соколов отметил, что для этого необходима достаточная поддержка

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. "Автоваз" может запустить производство нового автомобиля на базе модели Vesta - Lada Aura в 2024 году при достаточной господдержке. Об этом рассказал журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Евразия - наш дом" в Сочи.

"При реализации всех мер господдержки он может достаточно быстро: уже в следующем году, быть поставлен на конвейерное производство", - сказал он.

Производитель рассчитывает, что сможет начать выпуск новой модели только в случае дополнительных мер поддержки высоколокализованных автомобилей. "Мы давно говорим, что необходимо поддержать с точки зрения обязательных продаж по государственным закупкам, расширить этот перечень на лизинг для чиновников, госслужащих, работников бюджетных учреждений, госкорпораций", - пояснил Соколов.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил, что новый автомобиль "Автоваза" подойдет для использования некоторыми категориями госслужащих.

"Автоваз" в рамках выставки в Сочи представил новый удлиненный автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura. Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.