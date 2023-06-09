Российский рынок акций демонстрировал умеренный рост ведущих индексов

По данным на 10:30 мск, курс доллара рос до 82,64 рубля, а евро снижался до 89 рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский рынок открылся ростом индекса Мосбиржи и незначительным снижением индекса РТС, после чего индекс РТС перешел к небольшому росту, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по данным биржи на 10:30 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,35% - до 2 719,08 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,39%, до 1 036,88 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,28% - до 2 717,2 пункта, индекс РТС снизился на 0,05%, до 1 032,32 пункта.

По данным на 10:30 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,05% - до 82,64 рубля, а евро снижался на 0,11% - до 89 рублей. В то же время юань находился на уровне 11,586 рубля (-0,09%).