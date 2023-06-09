Рост привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на Мосбирже превышал 7%

Котировки пошли вверх на фоне публикации отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" на Московской бирже росли на 7,49%, до 36,08 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск. Котировки пошли вверх на фоне публикации отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год.

К 10:15 мск стоимость "префов" компании росла на 4,62%, до 35,115 рубля за бумагу. В то же время обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" торговались на уровне 25,72 рубля за бумагу (+1,04%).

Согласно отчетности, ликвидные активы "Сургутнефтегаза" на конец 2022 года выросли на 161,6 млрд рублей по сравнению с 2021 годом и составили 4,288 трлн рублей При этом "Сургутнефтегаз" по итогам 2022 года сократил чистую прибыль по РСБУ в восемь раз, до 60,7 млрд рублей против 513,2 млрд рублей годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 23,5% - до 2,333 трлн рублей.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.