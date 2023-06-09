Автомобильный завод "Урал" представил новый автобус для Арктики

Транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров при температуре воздуха до минус 50 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Автомобильный завод "Урал" (Челябинская область) в пятницу презентовал гостям Всероссийского форума "От импортозамещения к технологическому суверенитету" свою инновационную разработку - новую модель арктического автобуса "Урал-427701-75", передает корреспондент ТАСС.

В презентации приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Арктический автобус, который только что презентовали, сможет решать любые задачи [в арктической зоне]. <...> Машина очень актуальна сегодня, когда развивается Северный морской путь", - сказал после презентации, во время пленарного заседания Текслер.

В пресс-службе Фонда развития промышленности Челябинской области пояснили, что отличительной чертой усовершенствованного образца является каркасно-металлический однообъемный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах. В нем с комфортом могут разместиться до 22 пассажиров. Оптимальный температурный режим достигается благодаря улучшенной системе вентиляции и обогрева салона.

По данным фонда, кузов изготовлен с вклеенным остеклением уменьшенной площади с увеличенной толщиной утеплителя панелей. Установленный кондиционер оснащен системой распределения воздушных потоков по рядам сидений. Каждое пассажирское кресло оборудовано usb-розеткой, а откидывающиеся столики оснащены встроенной беспроводной зарядкой.

Транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров по временным дорогам, зимникам, при температуре воздуха до 50 градусов холода. Благодаря применению широкопрофильных шин низкого давления арктический автобус обеспечивает низкое удельное давление на опорную поверхность. Работа над проектом велась совместно с ЮУрГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

О форуме

Всероссийский форум "От импортозамещения к технологическому суверенитету" проходит в Челябинске. Пленарная сессия посвящена формированию технологического суверенитета, обеспечивающего научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержки собственных разработок. Свыше 30 предприятий Челябинской области представляют свою продукцию на выставке, проходящей в рамках форума.