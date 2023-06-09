Лира немного теряет в стоимости после смены главы ЦБ Турции

Основной индекс фондовой биржи Стамбула BIST100 снижается на 0,13%

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Евро и доллар на открытии пятничных торгов в Турции прибавили более 1% по отношению к лире после назначения нового главы Центробанка. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Доллар пока растет на 1,5% по сравнению с уровнем закрытия биржи в четверг и стоит почти 23,5 лиры. Евро прибавляет около 1% и стоит 25,4 лиры.

Основной индекс фондовой биржи Стамбула BIST100 снижается на 0,13% по сравнению с предыдущим днем и составляет 5 554 пункта. Примерно на 1,5% пока растет и золото: грамм покупается за 1 483 лиры ($63,1).

Таким образом турецкие рынки отреагировали на назначение нового главы Центробанка. Им стала Хафизе Гайе Эркан. Женщина впервые в истории Турции возглавила банковский регулятор. В то же время бывший руководитель ЦБ Шахап Кавджиоглу остался на высоком посту в финансовой сфере: он будет управлять Советом по банковскому регулированию и надзору Турции.

Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, нынешнюю волатильность пока не стоит считать определяющей, поскольку это первая реакция на изменения в финансовом секторе страны. В конце дня картина немного прояснится, но и тогда она не выявит долгосрочный тренд, поскольку пятница - это последний день торгов перед выходными. В целом специалисты отмечают, что с приходом нового руководства в Минфин и ЦБ можно ожидать, что курс нацвалюты будет немного отпущен и лира не будет укрепляться. Это связано с перспективами экономических преобразований и истощившимися резервами ЦБ.