FT сообщила об уязвимости в искусственном интеллекте Nvidia

По данным компании Robust Intelligence из Сан-Франциско, установленные программой ограничения можно обойти для получения доступа к персональной информации пользователей

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты американской IT-компании выявили в системе безопасности искусственного интеллекта (ИИ) корпорации Nvidia, крупнейшего производителя чипов, критическую уязвимость, касающуюся персональных данных. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

По данным исследователей компании Robust Intelligence из Сан-Франциско, установленные программой ограничения можно обойти для получения доступа к персональной информации пользователей. Ярон Сингер, профессор информатики Гарвардского университета и исполнительный директор Robust Intelligence, заявил, что у ИИ "еще много подводных камней" и это нужно учитывать.

Nvidia разработала систему ИИ NeMo Framework в качестве основы для создания генерирующих ИИ-продуктов, таких, например, как автоматические чат-боты. Они широко используются многими компаниями для быстрых ответов на запросы клиентов.

Спрос на продукты Nvidia в последние месяцы резко вырос, поскольку ее чипы широко используются в технологиях ИИ. Согласно прогнозам компании, в период с мая по июль общий объем ее продаж составит $11 млрд, что на 50% превышает более ранние оценки экспертов фондового рынка США.