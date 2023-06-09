В Москве оптимизировали почти 66 млрд рублей после экспертизы проектов строительства

Снижение сметной стоимости строительства от первоначально заявленной с начала года в городе составило 11,4%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Снижение сметной стоимости строительства от первоначально заявленной в рамках экспертизы градостроительных проектов с начала года в Москве составило 11,4%. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках экспертизы проектной документации за пять месяцев текущего года снижение стоимости строительства различных объектов составил почти 66 млрд рублей, что составляет 11,4 % от заявленной сметной стоимости", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

Заммэра подчеркнул, что проектная стоимость оптимизируется без ущерба качеству и безопасности будущих городских объектов. Как пояснила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, для такой оптимизации проводится анализ технологических и технических решений и актуализация смет с учетом финальных проектных решений и текущих отпускных цен на строительные материалы и изделия.

"Если речь идет о бюджетных проектах, сэкономленные средства могут быть перераспределены на реализацию других важных градостроительных проектов, в том числе на программу реновации, строительство и ремонт социальных и спортивных объектов, развитие транспортной инфраструктуры города", - отметила Яковлева.

По ее словам, с 1 января по 31 мая 2023 года специалистами Комитета в рамках государственной экспертизы проектов было выдано более 2,7 тыс. заключений.